taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.235
USD
4,0928
EURO
5,0437
ALTIN
176,03
PETR
71,3800

İspanya'dan Ermeni soykırımı iddialarına ret

1915 olaylarının "Ermeni soykırımı" olarak tanınması öngören öneri, İspanya Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi tarafından reddedildi

AA | 12.04.2018 - 17:33..
  1. Haberler
  2. Avrupa

ERMENİ

Katalonya'nın Cumhuriyetçi Solu'nun (ERC) 2016 yılında sunduğu teklif, bugün İspanya Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi gündemine geldi.

1915 olaylarının "Ermeni soykırımı" nitelendirildiği ve İspanya hükümetinden Ankara'nın sözde soykırımı tanıması için girişimde bulunması istenen öneri, Türkiye'nin diplomatik girişimleri sonucu reddedildi.

9 KARŞI 17 OYLA REDDEDİLDİ

9'a karşı 17 oyla reddedilen öneride 9 üye de çekimser kaldı. Ret oylarından 14'ünü iktidardaki Halk Partisi (PP), 3'ünü de Ciudadanos verirken Sosyalist İşçi Partisi (PSEO) çekimser kalmayı tercih etti.

Teklif, son 3 yıl içinde başarısızlıkla sonuçlanan üçüncü girişim oldu. Daha önce de İspanya Temsilciler Meclisi ve İspanya Senatosu da benzer önerileri reddetmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Belçika'da martılara doğum kontrol hapı verildi
Belçika'da sahil kasabası Blakenberge sakinleri, saldırgan ve gürültücü martılarla mücadelede çareyi, kuşlara doğum kontrol hapları vermekte buldu.
Hollanda'da 3 camiye saldırı
Hollanda'da aşırı sağcı bir grup, camiye ırkçı saldırı gerçekleştirdi. Caminin önüne islam karşıtı pankartlar asıldı.
Fransa'da 3 PKK'lıya hapis cezası
Fransa'nın Valence ve Montelimar kentlerindeki Türk kültür derneğine ve camiye, 2016 yılında molotof ile saldırı düzenleyen üç PKK'lı, 1 ila 3 yıl hapis cezalarına çarptırıldı.
İngiliz medyasında skandal iddia
İngiliz medyası, Kraliçe Elizabeth'in soyunu Hz.Muhammed'e dayandırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ege'de Yunan savaş jeti düştü

Ege'de Yunan savaş jeti düştü

293
Di Francesco'dan Cengiz'e: Sana güveniyorum

Di Francesco'dan Cengiz'e: Sana güveniyorum

41
Türk uçaklarıyla it dalaşına giren Yunan jeti düştü iddiası

Türk uçaklarıyla it dalaşına giren Yunan jeti düştü iddiası

169
Hakan Bayrakçı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

Hakan Bayrakçı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

119
Trump: Saldırı hemen de olabilir, asla da olmayabilir

Trump: Saldırı hemen de olabilir, asla da olmayabilir

204
İngiliz medyasında skandal iddia

İngiliz medyasında skandal iddia

271
Suriye'de savaş silah tüccarlarının kazancını katlayacak

Suriye'de savaş silah tüccarlarının kazancını katlayacak

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM