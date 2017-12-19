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İspanya'dan Filistinli mültecilere yardım

İspanya hükümeti, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) 2 milyon euro yardımda bulundu.

AA | 19.12.2017 - 07:15..
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filstin

UNRWA tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İspanya hükümeti, İspanya Uluslararası İşbirliği Ajansı aracılığıyla UNRWA'nın koruma, sağlık, yardım ve sosyal hizmetler alanlarındaki faaliyetlerinde kullanılmak üzere 2 milyon euro yardımda bulundu." ifadesine yer verildi.

EĞİTİM İÇİN KULLANILACAK

Açıklamada, söz konusu yardımın, sayısı 5,3 milyonu aşan Filistinli mülteciler ile UNRWA'nın faaliyet gösterdiği bölgelerde yaşayan 500 binden fazla çocuğun eğitimi için kullanılacağı duyuruldu.

UNRWA verilerine göre, İspanya'nın 2007 yılından bu yana ajansa sağladığı destek 94,4 milyon euroya ulaştı.

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