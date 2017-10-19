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İspanya'nın Katalonya kararı

Katalonya özerkliği cumartesi günü askıya alınacak.

19.10.2017 - 11:49
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İspanya başbakanlık makamı hükümetin Katalonya bölgesinin özerkliğini askıya almaya imkan veren anayasanın 155. maddesini Cumartesi günü devreye alacak.

İspanya bakanlar kurulu Katalan lider Carles Puigdemont'un hükümet ile müzakereler başlamazsa Katalan parlamentosunun bağımsızlık ilanını oylamaya başlyacağını açıklamasının ardından özel oturuma çağrılmıştı.

"HÜKÜMET BÖYLE DEVAM EDERSE.."

Puigdemont, İspanya Başbakanı Marian Rajoy'a yazdığı ve bu sabah kamuya açıklanan mektupta, "Hükümet baskıya ve diyalogu engellemeye devam ederse, Katalonya parlamentosu, yerinde gördüğü takdirde, resmi bağımsızlık ilanını oylayacak" dedi.

İspanya'nın özerk bölgelerinden Katalonya 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu yaptı. Polis şiddetine rağmen yapılan ve katılımın düşük olduğu referandumu bağımsızlık yanlısı oylar kazandı. Referandumun ardından İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalan liderden bağımsızlıktan vazgeçmesi için bugüne saat 11.00'e kadar süre vermişti.

KATALONYA'NIN SÜRESİ DOLDU

İspanya’nın Katalonya Özerk Bölgesi liderine bağımsızlık isteğinden vazgeçmesi için verilen süre sabah saat 10:00’da doldu.

Katalonya bölgesi lideri Carles Puigdemont 1 Ekim’de yapılan bağımsızlık referandumun ardından İspanya hükümetine bağımsızlık ilan edeceğini söylemiş fakat resmi olarak konuya tam bir açıklık getirmemişti.

Referandumu geçersiz ve anayasaya aykırı kabul eden Madrid hükümeti Carles Puigdemont’dan istediği yanıtı almazsa bölgenin özerkliğini geçici olarak askıya alma yetkisine sahip.

İspanya’nın en fazla turist çeken özerk bölgesi Katalonya hem bağımsızlık yanlısı gösterilere hem de iki bağımsızlık yanlısı liderin tutuklanması ardından başlayan grevlere ev sahipliği yapıyor.

Cumartesi günü ise büyük bir gösteri düzenlenmesi bekleniyor.

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