İspanyol çiftçinin Trump ile şaşırtan benzerliği

Galiçya'nın Gabana de Bergantinos bölgesindeki küçük bir köyde yaşayan Dolores Leis Antelo, ABD Başkanı Donald Trump'a olan benzerliğiyle şaşkınlık yarattı. Çiftçilikle uğraşan kadının fotoğrafı, yerel sosyal ağlarda paylaşılmasının ardından hızla yayılarak fenomen haline geldi.

TRUMP'A ŞAŞIRTAN BENZERLİK

Belinde önlüğü elinde çapasıyla bahçede poz veren yaşlı kadın, başkan Trump'a ikizi kadar benziyor. Kocasıyla birlikte çiftlikte yaşayan 64 yaşındaki kadının sakin yaşamı, fotoğrafının sosyal medyanın gündemine oturmasıyla bir anda değişti.





Cep telefonu ya da bir bilgisayarı olmayan Dolores Leis Antelo, Trump'ın aksine teknolojiden uzak bir yaşam sürüyor. Ancak bu durum, bölgedeki kırsal çalışma hakkında araştırma yapan La Voz de Galicia Gazetesi'nden Paula Vazquez'in, Antelo ile bir röportaj yapmasının ardından değişti.

TIME DERGİSİNDE ÇIKTI

Gazeteci, röportaja elinde çapayla bahçede yürüyen Antelo'nun fotoğrafını ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının, çiftçi kadın ile ABD Başkanı arasındaki müthiş benzerliği fark etmesinin ardından fotoğraf hızla yayıldı. Dijital dünyadan hiç anlamadığını söyleyen Dolores, torunları sayesinde popüler olduğunu öğrendi.

Dolores'in popülaritesi öylesine arttı ki bu benzerlik Time dergisinin sayfalarına da taşındı. "Yerel bir gazeteye konuşan çiftçi Dolores Leis Antelo poz verirken, dünyada ‘Donald Trump’ın İspanya’da yaşayan kayıp ikizi’ olarak nam salacağını tabii ki bilemezdi..." notuyla yayınlanan haberde Trump ile şaşırtan benzerlik ele alındı.