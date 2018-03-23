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İSPARK ve Avis'ten ücretsiz otopark anlaşması

Araç kiralama firması Avis ile İSPARK arasında yapılan anlaşma gereği kiracılar İstanbul'da ücretsiz park hizmeti alabilecek.

AA | 23.03.2018 - 12:44..
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  2. Otomobil

Avis, İSPARK ile yaptığı iş birliği çerçevesinde İstanbul’da gerçekleştirilen kiralamalarda günlük sınırsız ücretsiz otopark ayrıcalığı tanıyacak.

İSPARK ve Avis'ten ücretsiz otopark anlaşması

ARAÇ HASARLARA KARŞI DA KORUNACAK

Avis’in yeni hizmete sunduğu “Yol Arkadaşı Paketi”ni tercih edenler ayrıca ücretsiz mini hasar sigortası ile yoğun trafikte olası küçük kazalara karşı da korunacak.

Yol Arkadaşı Paketi, yoğun İstanbul trafiğinde otoparkların daha rahat bulunması ve kısa zamanda park edilmesi imkanı sağlayarak trafik stresinin etkilerini azaltmayı amaçlıyor.

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