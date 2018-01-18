Isparta'da şehit olan askerlere veda

Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığından planlı uçuş eğitimi için 2 pilot ve 1 teknisyenle kalkış yapan CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağının dün saat 12.50'de radar irtibatı kesilmiş ve 14.30'da Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağın enkazına ve 3 askerin naaşlarına ulaşılmıştı.

ŞEHİTLERE YÜREK BURKAN VEDA

Uçakta şehit olan askerler için Eskişehir'de tören düzenlendi. Düzenlenen törene devlet protokolüyle birlikte çok sayıda kişi katılırken şehit yakınlarının üzüntüsü yürekleri dağladı.

Şehitlerin naaşları tören sonrasında son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine uğurlandı.