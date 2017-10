Ispartalı kadınlar askerlere bere ördü

Eğirdir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Eğirdir Şubesi öncülüğünde bir araya gelen Eğirdirli kadınlar, Güneydoğu'da görevli askerler için 250 atkı ve bere hazırladı.

İZMİR'DEN GELEN KADINLAR DA DESTEK VERDİ

Projeye Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesinin yanı sıra İzmir'den gelen kadınlar da destek verdi.

Kadınlar, ördükleri 250 atkı ve bereyi içlerine birer not bırakarak Güneydoğu'da görev yapan askerlere gönderilmesi amacıyla kaymakamlığa teslim etti. Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, askerler ve polislerin terörle ciddi mücadele içinde olduklarını söyledi.

"BURADAKİ KALPLER ONLAR İÇİN ATIYOR"

Akdaş, "Biz bu organizasyonu yapabiliyorsak, rahat uyuyorsak onların sayesinde. Buradaki kalpler onlar için atıyor. Biz karınca kararınca üstümüze düşeni yapmaya çalıştık. Amacımız onların moral ve motivasyonunu artırmak." ifadelerini kullandı.

Dağ Komando Okul Komutanı Piyade Albay Fatih Köroğlu da Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığına gidecek olan bere ve atkılar için tugay komutanıyla görüştüğünü ve bu düşünceden dolayı onların da çok mutlu olduklarını söyledi.

ADD Eğirdir Şube Başkanı Erdoğan Öngün de projeyi geçen yıl başlattıklarını ve bu yıl da İzmirli annelerden destek geldiğini anlattı.

Her zaman Mehmetçik'in yanında olacaklarını belirten Öngün, "İnşallah ülkenin her yerinde bu tür davranışlar olur. Eminiz ki Mehmetçiklerimiz de çok mutlu olacak. Güneydoğu'daki Mehmetçiklerimiz için hazırlamış olduğumuz atkı ve bere takımları ile kendilerine Eğirdir'i tanıtan broşürleri de göndereceğiz. Bizler her zaman Mehmetçiklerimizin yanındayız. Onları çok seviyoruz. Allah bütün Mehmetçiklerimizi korusun." değerlendirmesinde bulundu.