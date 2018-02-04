İsrail 1 Filistinliyi öldürdü 20 kişiyi de yaraladı

İsrail askerlerinin Cenin kentine düzenlediği baskında 19 yaşındaki Ahmed Semir Ebu Ubeyd'in öldürüldüğü açıklandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, Ahmed'in son iki ayda öldürülen 18. Filistinli olduğunu belirtti.





20 KİŞİ YARALANDI 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün Cenin'de yaşanan olaylarda işgalci İsrail güçleri tarafından yaralanan bir Filistinli şehit oldu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail askerleri tarafından başından vurulan Filistinli gencin ağır yaralı olarak Cenin Devlet Hastanesine nakledildiği, müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bilgisi verildi.

Yerel kaynaklar, Burkin beldesine yakın Şüheda Üçgeni bölgesinde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlinin 19 yaşındaki Ahmed Semir Ebu Ubeyd olduğunu belirtti.

Baskında 20 Filistinlinin yaralandığını, 8 Filistinlinin de gözaltına alındığını belirtildi.

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TRUMP'IN KUDÜS KARARININ SONUCU 18 ŞEHİT 100'LERCE YARALI GETİRDİ

İsrail güçlerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak kabul ettiğini duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze sınırında düzenlenen gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 18 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi de yaralandı.

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