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İsrail 12 yaşındaki çocuk için ev bastı

Filistinli Cesur Kız Ahed et-Temim'in ardından küçük çocukların peşine düşen İsrail, 12 yaşında bir çocuğu daha gözaltına aldı.

İHA | 02.07.2018 - 05:26..
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İsrail 12 yaşındaki çocuk için ev bastı

8 aylık bir bebeği ölüdüren İsrail, küçük çocukları gözaltına alarak işkence yapıyor. Son olarak Temim'i taciz ettikleri görüntülerin internete düşmesiyle daha da saldırganlaşan İsrail askerleri, bir çocuğu daha gözaltına aldı.

İsrail 12 yaşındaki çocuk için ev bastı

12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN EVİNE BASKIN

İsrail askerleri Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Filistinli bir çocuğu İsraillilere taş attığı iddiasıyla gözaltına aldı. İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde Marwan Mufid el-Şarbati isimli 12 yaşındaki bir çocuğu İsraillilere taş attığı iddiasıyla, evine baskın düzenleyerek gözaltına aldığı öğrenildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına aldığı aktarıldı. İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunduğu ifade edildi.

İsrail 12 yaşındaki çocuk için ev bastı


MAYIS AYINDAN İTİBAREN ÇOCUKLARIN PEŞİNE DÜŞTÜLER

Bölgede gerilim devam ederken; İsrail ordusu Mayıs ayında çocukları hedef almaya başladı.

Olaylarla ilgisi bile olmayan küçücük çocukları gözaltına alan İsrail ordusu, çocuklara gözaltına işkence yapmaya başladı.

İsrail 12 yaşındaki çocuk için ev bastı

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