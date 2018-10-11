İsrail iki Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı

Gazze'deki Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzey sahili açıklarında avlanan iki Filistinli balıkçının İsrail Deniz Kuvvetleri tarafından gözaltına alındığını belirtti.

Balıkçıların kimliklerine ilişkin bilgi verilmezken, İsrail'den gözaltı olayına dair henüz açıklama yapılmadı.

BALIKÇILARA İSRAİL ABLUKASI

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması'na göre, Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip. Ancak, İsrail yönetimi, Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

Gazze'deki Balıkçılar Sendikası verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.