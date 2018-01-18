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İsrail 2 Ürdünlünün ölümünden dolayı özür diledi

Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammed El Momani, İsrail'in, Amman Büyükelçiliği binasında meydana gelen olay nedeniyle özür dilediğini söyledi.

AA | 18.01.2018 - 22:58..
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İsrail Dışişleri Bakanlığı, Amman Büyükelçiliğinde meydana gelen olayların ardından Ürdün'den özür diledi. Momani, ayrıca İsrail’in konuyla ilgili yasal adımlar atacağını da söyledi.

İsrail 2 Ürdünlünün ölümünden dolayı özür diledi

Ürdün, İsrail güvenlik görevlisine karşı yasal işlem başlatılıncaya kadar İsrail’in Amman’daki elçiliğini yeniden açmasına izin vermeyeceğini açıklamıştı.
Temmuz 2017’de İsrailli bir güvenlik görevlisi ile elçilik binasındaki daireye mobilya monte etmek için gelen 2 Ürdünlü marangoz arasında tartışma yaşanmıştı.

Marangozun, tornavidayla yaraladığı güvenlik görevlisinin ateş açarak karşılık verdiği, olayda bir marangozla o esnada orada bulunan büyükelçilik olarak kullanılan binanın sahibi vurulmuş ve hastanede hayatını kaybetmişlerdi.

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