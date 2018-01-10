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İsrail 2017'de 15 Filistinli çocuğu öldürdü

İsrail askerlerinin 2017'de işgal altındaki Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de 15 Filistinli çocuğu öldürdüğü bildirildi.

AA | 10.01.2018 - 07:09..
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Dünya Çocukları Savunma Hareketi-Filistin tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail askerleri, 2017'de işgal altındaki Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de 15 Filistinli çocuğu öldürdü." denildi.

PUSULAR, BIÇAKLAR, SİLAHLAR...

Açıklamada, 4'ü yaşanan arbedeler sırasında, 3'ü kurulan pusularda, 5'i ise "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" gerekçesiyle olmak üzere 12 Filistinli çocuğun İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle öldürüldüğü belirtildi.

İsrail 2017'de 15 Filistinli çocuğu öldürdü

Fotoğraf: Arşiv (AA)

İsrail askerleri tarafından 2014'te yaralanan bir çocuğun da yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, bir Filistinli çocuğun Gazze'deki topçu saldırısında, bir diğerinin ise Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde koyunlarını otlatırken şüpheli bir cismin patlaması sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı.

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