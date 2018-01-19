İsrail 3 Ürdünlünün ölümünden dolayı Ürdün'le anlaştı

İsrail Başbakanlığı, Ürdün ile varılan anlaşma üzerine Amman'daki İsrail Büyükelçiliğinin derhal normal çalışmalarına döneceği belirtildi.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK

İlgili makamların, iki olayla ilgili toplanan materyali inceleyeceği ve ilerleyen haftalarda karar vereceği duyurulan açıklamada, Ürdün makamları tarafından İsrail’in özür dilediği ve İsrail’in öldürülen Ürdünlülere tazminat ödeyeceği yönündeki açıklamalara yer verilmeden, "İsrail Ürdün'le stratejik ilişkilere büyük önem veriyor. İki ülke, iş birliğini güçlendirmek ve barış anlaşmasını pekiştirmek için çalışıyor." ifadesi kullanıldı.