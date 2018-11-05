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İsrail ABD'nin İran yaptırımlarından memnun

Trump'ın İran'a başlattığı yaptırımlara İsrail'den teşekkür geldi.

İHA | 05.11.2018 - 12:46..
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İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, ABD'nin İran'ın petrol ve finans sektörlerini hedef alan yaptırımlarını memnuniyetle karşıladıklarını, bu adımın Tahran'ın bölgedeki eylemlerine yönelik kritik bir darbe olduğunu ifade etti.

"İRAN'A BÜYÜK BİR DARBE İNİYOR"

Lieberman, "ABD Başkanı Trump'ın verdiği bu cesur karar Orta Doğu tarafından bekleniyordu. ABD tek seferde, İran'ın Suriye, Lübnan, Gazze, Irak ve Yemen'deki yerleşimine büyük bir darbe indiriyor. Başkan Trump, tekrar yaptın. Teşekkür ederim" dedi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ülkesinin ana düşmanına yönelik yaptırımlardan dolayı Trump'a teşekkür etmişti.

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