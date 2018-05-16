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İsrail Adalet Bakanı'ndan pişkin sözler

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Shaked, İsrail askerinin 60 sivili öldürmesinden bir gün sonra İsrail güçlerinin Filistinlilere 'çok çok iyi' davrandıklarını söyledi.

Haber Merkezi | 16.05.2018 - 10:19..
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İsrail yönetiminin Filistinlilere yönelik umursamaz tavırları devam ediyor. Önceki gün gerçekleşen katliamlarda 60 kişinin ölümüne neden olan İsrail askerlerine Adalet Bakanı sahip çıktı.

İsraeli Radyosu’na konuşan İsrail Adalet Bakanı Ayelet Shaked, İsrail güçlerinin bu süreci çok iyi yönettiğini ve Filistinlilere iyi davrandığını söyledi.

İsrail Adalet Bakanı'ndan pişkin sözler

"GÜVENLİK GÜÇLERİ ÇOK İYİ YAPIYOR"

İsrail askerinin barışçıl gösteri yapan Filistinlilerin üzerine ateş açmasının ardından 60 kişinin hayatını kaybettiği olaylarla ilgili konuşan Shaked, İsrail'i katliamla suçlayan bir çok ülkenin aşırı tepki gösterdiğini ifade etti.  "Güvenlik güçleri çok iyi bir iş yapıyor ve olayları yönetiyor" diyen Shaked uluslararası eleştiriler konusunda "Hoş değil ama biz buna alışığız ve başa çıkabiliriz" ifadelerini kullandı.

GAZZE TEHDİDİ

Filistinlileri yerlerinden, yurtlarından ederek süren ve abluka altına alan İsrail, şimdi de gözünü Gazze şeridine dikti. İsrailli bakan çıkan olaylarda Filistinlileri suçlarken, "Gazze Şeridini yeniden ele geçirmek dışında bir çare kalmadı" dedi.

Shaked ayrıca haklarında şikayette bulunulan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden korkmadıklarını belirtti.

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