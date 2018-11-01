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Ağlama Duvarı’ndaki istasyonun adı Trump olacak

Kudüs-Tel Aviv hızlı tren hattını açan İsrail, Ağlama Duvarı’ndaki istasyona Donald Trump’ın adını verecek.

İHA | 01.11.2018 - 15:30..
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Kudüs-Tel Aviv hızlı tren hattını açan İsrail, Ağlama Duvarı’ndaki istasyona Donald Trump’ın adını vereceğini bildirdi.

İSRAİL'DEN TRUMP'A ANLAMLI JEST

İsrail’de Kudüs-Tel Aviv arasındaki ulaşımını 1.5 saatten 28 dakikaya düşürmesi planlanan tartışmalı hızlı tren projesinin ana bölümü tamamlandı. Kudüs-Tel Aviv hızlı tren hattının Kudüs’te bulunan Ağlama Duvarı’na kadar uzatılması planlanıyor. Ağlama Duvarı’ndaki istasyona da ABD Başkanı Donald Trump’ın adı verilecek.

Ağlama Duvarı’ndaki istasyonun adı Trump olacak

KUDÜS'Ü BAŞKENT TANIMIŞTI

İsrail Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, istasyona Trump’ın isminin verilmesi kararının, ABD’nin geçtiğimiz yıl Kudüs’ü başkent olarak tanıması nedeniyle alındığını açıklamıştı.

17 YILDA TAMAMLANDI

Kudüs’te yerin 80 metre altındaki bir istasyondan başlayan 57 kilometrelik hat, Osmanlı döneminde 126 yıl önce inşa edilen hattın yerini alacak. Yapımına 17 yıl önce başlanan ve 2 milyar dolara mal olan hattın 40 kilometresi tünellerden oluşuyor. Hat için 9 köprü inşa edildi.

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