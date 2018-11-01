Ağlama Duvarı’ndaki istasyonun adı Trump olacak

ÖTV indirimiyle birlikte bazı sıfır otomobillerde 20 bin liraya kadar indirim sağlandı. İşte yeni fiyatlar...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 aylık torununu sigortalı gösterdiğinin söylenmesi, Meclis'te gergin anlara neden oldu.

81 ilde mekansal planlama yapılması gerektiğini ifade eden Bakan Kurum, yüksek binalara artık izin verilmeyeceğini söyledi.

Emina Jahovic: Her şey ortada

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Murat Başoğlu kendini savundu

Eşini tehdit ettiği ve yanında çalışan bayanı darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ünlü sunucu Murat Başoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada “Namuslu bir adamım, namussuz bir adam değilim” dedi.