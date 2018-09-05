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İsrail Akdeniz’de gasbettiği gemileri satıyor

İsrail'in, Avrupa'nın çeşitli yerlerinden abluka altındaki Gazze Şeridi'ne özgürlük sloganıyla yola çıktıktan sonra Akdeniz’de gasbettiği gemileri satacağı bildirildi.

AA | 05.09.2018 - 00:27..
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Yedioth Ahronoth gazetesine göre İsrail makamları, daha önce İsrail ablukasını kırmak amacıyla Gazze’ye giderken İsrail Deniz Kuvvetleri tarafından el konulan 4 gemiyi satacak.

GEMİLERİN PARASI, YAHUDİ YERLEŞİMCİLERE VERİLECEK

Konuya ilişkin haberde, gemilerin satışından elde edilecek meblağın işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinden iki aileye dağıtılacağı belirtildi.

Haberde, İsrail’in bu adımının, daha önce bazı fertleri Filistinliler tarafından düzenlenen eylemlerde öldürülen iki Yahudi yerleşimci ailenin, Kudüs Merkezi Mahkemesine başvurduktan sonra mahkemenin aileler lehine karar vermesi üzerine geldiği kaydedildi.

İsrail Akdeniz’de gasbettiği gemileri satıyor

AÇIK ARTIRMAYLA SATILACAK

Mahkemenin İsrail Deniz Kuvvetleri ile İsrail istihbarat yetkililerinin görüşlerine başvurduğu ifade edilen haberde, yetkililerin Gazze’ye ulaşması durumunda bu gemilerin mülkiyetinin Hamas’a devredileceğini söylediği aktarıldı.

Haberde, İsrail’in müzayedeye çıkaracağı gemileri açık artırmayla satacağı belirtilerek, elde edilen gelirin “mağdur” yerleşimci ailelere verileceği ifade edildi.

Ailelerin mahkemenin kararını "ilkesel" olarak önemli buldukları kaydedilen haberde, el konulan gemilerin değerinin birkaç bin şekeli geçmeyeceği aktarıldı.

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