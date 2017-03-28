8 yaşındaki Filistinli Sufian Abu Hitah, İsrail işgali altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde büyük annesini ziyaret ediyordu. En az 15 İsrail askeri tarafından etrafı çevrildiğinde, akrabalarının evinin bahçesinde kaybettiği oyuncağını arıyordu.

Batı Şeria'da işlenen insan hakları ihlâllerini kayıt altına alan insan hakları örgütü B'tselem, 23 Mart'ta, askerlerin Hitah'ı kendilerine taş atan çocukları belirlemelerine yardımcı olması için zorla yalın ayak sürüklediğini gösteren görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, İsrail askerleri tarafından, ev ev dolaştırılan Hitah'ın oldukça korkmuş olduğu görülüyor. Bir saat boyunca alıkonulan Hitah, Filistinli kadınlar tarafından İsrail askerlerinin elinden kurtarıldı.

İsrail askeri Filistinli çocuğu yalın ayak sürükledi İZLE

"ÇOCUĞUNU ALMAK İSTİYORSAN ONU İKNA ET"

B'tselem'e konuşan 8 yaşındaki çocuğun annesi Amani Abu Hitah, "Askerlerden birine gidip çocuğumu bana geri vermelerini istedim. Reddetti ve 'Çocuğunu geri almak istiyorsan, onu bize taş atan çocukların isimlerini vermeye iknâ et' dedi" ifadelerini kullandı.

"OLAY ARAŞTIRILIYOR"

Haaretz'in haberine göre İsrail ordusu, 23 Mart'ta yayınlanan görüntülkerin ardından olayı araştırdıklarını duyurdu.