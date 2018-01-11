İsrail askerleri 2 çocuğu öldürdü

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze sınırında ABD’nin Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıma kararına tepki için düzenlenen gösterilere saldırısında 2 Filistinli çocuğun şehit olduğu, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

GÖSTERİLEDER 3 KİŞİ YARALANDI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, El-Beric Mülteci Kampı'nın doğu sınırında 16 yaşındaki Emir Abdulhamid Ebu Musaid isimli Filistinli bir çocuğun İsrail askerlerinin kurşunuyla göğsünden vurularak, şehit olduğunu belirtti.

Aynı olaylar sırasında 3 Filistinlinin yaralandığını ifade eden Kudra, yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunduğunu kaydetti.

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