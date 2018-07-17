Beşiri ilçesinde iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını hayatını kaybetti 1 kişi ise ağır yaralandı.

ABD'nin Hawaii eyaletinde Kilauea Yanardağı'ndan çıkan lavların adaları dolaşan bir tur teknesine sıçraması sonucu en az 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

İzmir'de yolun karşı tarafına geçmeye çalışan baba ile kız, hızlı olduğu iddia edilen bir otomobilin çarpması sonucu hayatlarını kaybetti.

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ikinci olan Hırvatistan Milli Futbol Takımı, başkent Zagreb'de büyük bir coşkuyla karşılandı.

Emekli Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Kara Havacılık Komutanlığında yaptığı denetimin, darbecileri panikleten ve darbenin öne alınmasına neden olan etkenlerden biri olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze'deki balıkçıların avlanma mesafesini 3 mile indirdiği bildirilirken bir sınır kapısı da tamamen kapatıldı.

İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi daha sıkı boğuyor

1 Dünya basınında Fransa: Kupayı göçmenler kazandı Rusya'nın ev sahibi olduğu 2018 FIFA Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı 4-2 yenen Fransa şampiyonluğa ulaşırken, bu başarı dünya basınında geniş yer bulurken, göçmen kökenli kadro da dikkat çekti.

2 Şehitler Erol Olçok ve oğlu Abdullah, Fatih'te anılacak 15 Temmuz gecesi şehit edilen Erol Olçok ve oğlu Abdullah Olçok için mevlid ve anma programı düzenlenecek.

3 Trump'ın Rusya açıklamaları ABD'de tepki çekti ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikan istihbaratının, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine karıştığı iddialarına inanmadığını söylemesi Washington'da büyük tepkiyle karşılandı.

4 IMF: Ticaret savaşı küresel ekonomiyi raydan çıkarabilir ABD ve ticaret partnerleri arasında yaşanan ticari gerilimin, küresel ekonomiyi daha da tehdit ettiğine vurgu yapılırken, Türkiye'nin diğer ülkelere nazaran güçleneceği belirtildi.

5 Bülent Tezcan: CHP tabanı kurultay istemiyor CHP Sözcüsü Tezcan, olağanüstü kurultay için imza toplanmasına ilişkin konuştu.

6 İran'da sosyal medyadan uygunsuz paylaşımlara gözaltılar İran polisi, Bandar Abbas şehrinde düzenlediği operasyonlarda sosyal medya sitesi Instagram üzerinden uygunsuz fotoğraf paylaşan 8’i kadın 46 kişiyi gözaltına aldı.