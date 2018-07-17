İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi daha sıkı boğuyor

Gazze Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, yaptığı açıklamada, İsrail yönetiminin, Gazze Şeridi açıklarındaki avlanma mesafesini 9 milden 3 mile indirme kararının kendilerine tebliğ edildiğini söyledi.
Nizar Ayyaş, uygulamanın bugün itibarıyla başlayacağının kendilerine iletildiğini aktardı.
GAZZE'YE TİCARİ MAL AKIŞI DURDURULDU
Öte yandan, dün akşam saatlerinde Gazze'ye Mal Girişi Ana Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, İsrail tarafının, ticari mal girişinin yapıldığı Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı bugün tamamen kapatacağı duyurulmuştu.
Açıklamada, sınır kapısından istisnai olarak ilaç girişine izin verileceği kaydedilmişti.
Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılayan tek ticari sınır kapısı olan Kerm Ebu Salim'in kapanması, kentte yeni insani felaketlere yol açma ihtimalini gündeme getirdi.