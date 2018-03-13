İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik sistematik işkence ve zulümleri devam ediyor.

Ramallah'ta üniversite öğrencileri, öğrenci konseyi başkanını gözaltına almasını protesto için gösteri düzenledi. İsrail askerleri de gösteriye gerçek mermilerle karşılık verdi.

İsrail barbarlığının geldiği son nokta ViDEO

İsrail askerleri Flistinli öğrencilerin üzerlerine gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ateşledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, müdahale sırasında 8 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığı ifade edilirken, yaralılardan başına kurşun isabet eden bir kişinin ise durumun ağır olduğu aktarıldı.

İLK YARDIMA MÜDAHALE

İlk yardım ekiplerinin ise göz yaşartıcı gazdan etkilenen onlarca kişiye olay yerinde müdahale ettiği belirtildi. Olay yerinde yaralılara müdahale etmeye çalışan bir sağlık görevlilerine İsrail askeri izin vermedi. Yaralı öğrenci yerlerde sürüklendi, adeta işkence edildi.

SAĞLIK GÖREVLİSİNE SİLAH ÇEKTİLER

İsrail askerlerinin müdahalesi sırasında tepki çeken bir kare de vardı. Bir askerin yaralının başındaki sağlık görevlisinin alnına silah dayadığı kameralar tarafından kaydedildi.

İsrail askerleri, bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskına tepki gösteren Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş, çok sayıda Filistinli öğrenci boğulma tehlikesi geçirmişti.