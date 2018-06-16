İsrail basını Kurz'a Erdoğan'ı sordu

İsrail’in çok okunan İngilizce gazetelerinden Jerusalem Post, bu hafta başında İsrail’e giden Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile röportaj yaptı.

CAMİLERİ KAPATTI

Son dönemde Türkiye karşıtı açıklamalarda bulunan ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde yeri olmadığını dile getiren Kurz, geçen hafta da Avusturya hükümetinin ülkedeki bazı camileri kapatmasına ve din adamlarıyla birlikte ailelerinin sınır dışı edilmesine karar vermesine önayak olmuştu.

İSRAİL BASININA KONUŞTU

Cami ve din insanlarının sınır dışı edilme kararının ardından Ankara bu karara büyük tepki göstermiş ve hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurz’un adımlarının “Haçlı-Hilal savaşlarına” götürdüğünü söylemişti. Bu gelişmenin ardından İsrail’de bulunan Kurz, İsrail basınına konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Jerusalem Post muhabiri Herb Keinon imzalı röportajda, özellikle Türkiye hakkındaki sorular da oldukça taraflı bir halde soruldu.

"BİZDE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ VAR"

Muhabirin, “Biz de bir süredir Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sert uyarılarını alıyoruz. Sizin de Avusturya’daki Türkiye hükümetinin desteklediği bazı camileri kapatma kararınızın ardından böyle bir durum yaşanıyor. Kararınızın yaptırımları olacağını söyledi. Bu konuda endişeli misiniz” sorusuna Kurz, “Bu saçmalık, çünkü biz Avusturya’da yaşayan herkesin Avusturya kanunlarına saygı göstermesi… Bizim canlı ve aktif bir Müslüman topluluğumuz var. Bizde din özgürlüğü var ki bu çok önemli. Fakat biz ülkemizdeki herkesin kanunlara saygı duymasını istiyoruz. Ve İslam konusundaki kanunlarda Avusturya’daki Müslüman toplulukların yurt dışı tarafından etki kalmamasını istiyor ve ülke dışından İslami organizasyon ya da imamları kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kanunlarımıza uymak zorunda” ifadesini kullandı.

"NETANYAHU İLE KONUŞTUK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Neymiş? Oradaki bizim din adamlarımızı Avusturya’nın dışına atacaklarmış. Ya siz bunu yaparsınız da biz boş mu dururuz? Biz de bir şeyler yaparız demektir” sözleri hakkında, “Biz fikrimizi ve kararımızı değiştirmeyeceğiz” derken İsrail Başbakanı Netanyahu ile de Türkiye hakkında konuştuklarını söyledi. Kurz, Netanyahu ile ne konuştuğunu ise muhabirin ısrarına rağmen söylemedi.