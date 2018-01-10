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İsrail, Batı Şeria'da yüzlerce konut inşasını onaylayacak

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Batı Şeria'da inşa edilecek yüzlerce konut projesinin onaylanacağını açıkladı.

REUTERS | 10.01.2018 - 13:09..
  1. Haberler
  2. Projeler

fs

İsrail'in kurduğu yeni yerleşimler, 2014 yılında askıya alınan İsrail-Filistin barış görüşmelerinin yeniden başlatılması çabalarındaki en zor uzlaşmazlık konuları arasında yer alıyor.

İSRAİL YASADIŞI SAYMIYOR

Filistinliler Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi ile birlikte, Batı Şeria'yı gelecekte kuracakları devlet için istiyorlar. Pek çok ülke, İsrail'in 1967 Ortadoğu savaşında ele geçirdiği topraklarda inşa ettiği yerleşimleri yasa dışı olarak görüyor. İsrail ise yerleşim yerlerini yasadışı saymıyor ve bu yerlerin gelecekteki statüsünün Filistinlilerle yapılacak barış görüşmelerinde belirlenmesi gerektiğini söylüyor.

2500 KONUT YAPIMI PLANLANIYOR

Lieberman dün yaptığı yazılı açıklamada İsrail yetkililerinin 2018 yılında inşa edilecek 1,285 konut için bugün onay vereceğini, ayrıca yaklaşık 20 farklı yerleşim yerinde de 2,500 konut yapımının planlanacağını belirtti.

Filistin yetkilileri henüz açıklama yapmadı. Filistinliler, barış görüşmelerinde önemli bir konu olan Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinin kendilerini, bu bölgede bir komşu devlet kurma imkanından mahrum edeceğini söylüyorlar.

"ABD MEMNUNİYETLER KARŞILIYOR"

İsrail ile Filistin arasında ABD öncülüğünde yapılan barış görüşmeleri 2014'te başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Başkan Donald Trump yönetiminin, müzakerelerin yeniden başlatılması önerisi çok az ilerleme gösterdi.

İsrail'in konut inşaatı planları konusunda görüşü sorulan bir ABD dışişleri bakanlığı yetkilisi, politikalarında herhangi bir değişiklik olmadığını ve İsrail hükümetinin "Başkanın (Trump) endişelerini dikkate alan bir çözüm politikası benimsemek niyetinde olduğunu" söyledi. Adını vermek istemeyen yetkili, "ABD bunu memnuniyetle karşılıyor. Başkan'ın tekrar tekrar söylediği gibi yönetim, İsraillilerle Filistinliler arasında kapsamlı bir barış arayışı amacına bağlıdır" dedi.

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