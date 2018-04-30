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İsrail bir kez daha İran'ı nükleer silahla suçladı

Başbakan Benjamin Netanyahu, İran'ın nükleer anlaşmaya rağmen gizli olarak nükleer faaliyetlere devam ettiğini ifade etti.

DHA | 30.04.2018 - 21:13..
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İsrail bir kez daha İran'ı nükleer silahla suçladı

İran'ın gizli nükleer silah faaliyetlerinde bulunduğuna ilişkin ellerinde yeni ve somut deliller olduğunu öne süren İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'ın nükleer arşivinin kopyalarını ele geçirdiklerini iddia etti.

TOPLUMDAN SAKLANDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

İran'da çok yüksek düzey gizliliği olan bir yerden Amad Projesi belgelerini ele geçirdiklerini söyleyen Netanyahu, İran'ın nükleer silah üretme ve deneme çalışmalarını uluslararası toplumdan sakladığını, ele geçirilen belgelerin bu çalışmaları somut olarak ortaya koyduğunu öne sürdü.

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