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İsrail Doğu Kudüs sokaklarında polis sayısını artırdı

İsrail Emniyet Müdürlüğü, işgal altındaki Doğu Kudüs ve çevresinde ek polisler görevlendirildiğini, polisin protesto gösterilerine müdahale etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi | 08.12.2017 - 10:49..
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Mescid-i Aksa'ya girişlere ise yaş sınırlaması getirilmediği açıklamasında bulunan İsrail Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Micky Rosenfeld, "Kudüs ile Eski Şehir bölgesinde ve çevresine ek polisler konuşlandırıldı. Polis, zaruri olması halinde protestoculara karşılık vermek için hazır." ifadesini kullandı.

İsrail Doğu Kudüs sokaklarında polis sayısını artırdı

"ÖFKE CUMASI"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından Filistinli gruplar protesto düzenleme çağrısında bulunmuştu. Filistin direniş örgütü Hamas, bugünü "Öfke günü" ilan ederek intifada çağrısında bulunmuştu.

Dün de işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da protesto gösterileri vardı. İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösterilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesinde 108 Filistinli yaralanmıştı.

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