İsrail Doğu Kudüs sokaklarında polis sayısını artırdı

Mescid-i Aksa'ya girişlere ise yaş sınırlaması getirilmediği açıklamasında bulunan İsrail Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Micky Rosenfeld, "Kudüs ile Eski Şehir bölgesinde ve çevresine ek polisler konuşlandırıldı. Polis, zaruri olması halinde protestoculara karşılık vermek için hazır." ifadesini kullandı.

"ÖFKE CUMASI"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından Filistinli gruplar protesto düzenleme çağrısında bulunmuştu. Filistin direniş örgütü Hamas, bugünü "Öfke günü" ilan ederek intifada çağrısında bulunmuştu.

Dün de işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da protesto gösterileri vardı. İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösterilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesinde 108 Filistinli yaralanmıştı.