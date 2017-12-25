Kudüs’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmini taşıyan kadın hakkında işgalci İsrail soruşturma açtı.

İsrail Erdoğan’ın fotoğrafına bile tahammül edemiyor VİDEO

POLİSLER SALDIRDI

İsrail'in Türkiye'ye yönelik hazımsızlığı bitmek bilmiyor. En son BM'de alınan tarihi hezimet sonrasında iyice artan bu hazımsızlık dorun noktasına ulaştı.

Filistinli Müslümanların Kudüs'te ellerinde taşıdıkları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan posterleri ve Türk bayraklarına İsrail polisleri saldırdı. Agresif tavırlar ile posterlere ve bayraklara saldıran polisler, bunları taşıyan Filistinlileri de gözaltına aldı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Filistinliler, ister Türk bayrağıyla olsun, isterse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resimleriyle olsun, her cuma günü Kudüs’te yapılan gösterilerde Türkiye’nin bulunuşunun Filistin halkının şimdi ve tarihte ve İslam tarihindeki kilometre taşlarının varlığını gösterdiğini söylüyorlar.

Bu sahneler artık İsrail polisinin kaygı kaynağı olmaya başladı. İsrail polisi Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya Türk bayrağı ile girmesine engel oluyor.

Hatta Kudüs’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmini taşıyan kadın hakkında işgalci İsrail tarafından soruşturma açıldı.

İSRAİL BARBARLIĞI

İsrail'in Filistinlilere yönelik barbarlıkları yalnızca bunlarla da sınırlı değil. El Halil, Ramallah ve Gazze şeridinde İsrail askerlerinin zorbalıklarına maruz kalan Filistinliler, onların gaz bombalarına, plastik mermi ve darplarına hedef oluyor.

Bugün çıkan olaylarda Ramallah'ta bir Filistinli İsrail askerlerinin müdahalesiyle can verdi.