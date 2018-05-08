taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.601
USD
4,2893
EURO
5,0934
ALTIN
180,82
PETR
75,6200

İsrail, Filistinli öldüren askeri serbest bıraktı

Yaralı bir Filistinli saldırganı yerde yatarken vurup öldüren ve kasıtsız adam öldürmekten mahkum olan İsrailli asker Elor Azaria İsrail mahkemesi tarafından serbest bırakıldı.

Haber Merkezi | 08.05.2018 - 15:13..
  1. Haberler
  2. Dünya

Batı Şeria'nın El Halil kentinde 2016'da bir İsrail askerine bıçakla saldırdıktan sonra vurulan Filistinli Abdülfetih el Şerif'i yaralı ve etkisiz halde yerde yatarken vurup öldüren İsrailli asker Elor Azaria, 9 ay hapis yattıktan sonra serbest kaldı.

İsrail, Filistinli öldüren askeri serbest bıraktı

KATİL ASKER SERBEST

Azaria kasıtsız adam öldürme suçundan 18 ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Ancak İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot askerin cezasını önce 4 ay kısaltmış ardından da mart ayında 5 ay daha kısaltarak 9 aya düşürmüştü.

Azaria'nın serbest bırakılması sonrası askeri 'kahraman' olarak gören bir grup askerin Tel Aviv'deki evini ziyaret etti.

İsrail, Filistinli öldüren askeri serbest bıraktı

AHED'E HAPİS

Öte yandan sadece İsrail askerlerine direniş gösterdiği için 8 aylık hapis cezası istenen Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi suçsuz halde halen tutuklu bulunuyor. Tamimi'nin ertelenen mahkemeleri ile tutukluluk süresi uzatılmak istenirken, İsrailli siyasiler Tamimi'ye hakkında nefret dolu söylemler yöneltiliyor.

İsrail, Filistinli öldüren askeri serbest bıraktı

KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Azaria'nın erkek kardeşinin düğününe katılması için planlanandan 2 gün önce tahliye edildiği de açıklandı.

​Aşırı sağcı Yahudi Evi partisinin lideri ve Eğitim Bakanı Naftali Bennet de Twitter'dan yaptığı açıklamada Azaria'nın ailesi ile çektirdiği fotoğrafı paylaşarak 'Senin evde olman güzel' ifadelerini kullandı. Evin dışına 'Hoşgeldin kahraman Elor' yazılırken, ziyaretçiler arasında Tel Aviv Belediye Başkanı da vardı.

​Daha önce Azaria'nın devlet başkanı tarafından affedilmesi gerektiğini savunan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da gazetecilere yaptığı açıklamada 'vakanın sonlanması nedeniyle mutlu olduğunu' söyledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kim Jong Çin'e gitti
Kuzey Kore lideri Kim Jong yurt dıı ziyaretlerine devam ediyor. Çin'e giden gizemli bir uçağın içinden Kim Jong çıktı. Çin hükümeti de Kim'in Çin'e gittiğini doğruladı.
İngiltere'de ıslak mendile yasak geliyor
Daha önce pet şişelere yasak getireceğini duyuran İngiltere, şimdi de ıslak mendillere yasak getirmeyi planlıyor.
Almanya'da geçen yıl 1075 İslamofobik saldırı oldu
Almanya'da geçen yıl İslam karşıtı toplam 1075 suç eylemi gerçekleştirildiği bildirildi.
MET Gala 2018'de dini temalı kostümler dikkat çekti
Her yıl Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü yararına düzenlediği ve dün gece ABD’nin New York şehrinde yapılan 2018 MET Gala'da dini temalı kostümler ilgi topladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şenol Güneş: Bırak tazminatı, maaş bile almadım

Şenol Güneş: Bırak tazminatı, maaş bile almadım

175
Unilever'den sokakları istila çağrısı

Unilever'den sokakları istila çağrısı

274
Putin'in yerli limuzini

Putin'in yerli limuzini

72
CHP'nin ikame 15 vekilinin son durumu

CHP'nin ikame 15 vekilinin son durumu

191
Muharrem İnce Anıtkabir'de

Muharrem İnce Anıtkabir'de

436
Mimarlar Odası oyunun rengini belli etti

Mimarlar Odası oyunun rengini belli etti

288
TSK'nın yeni silahı Boran 8 saat boyunca vuruyor

TSK'nın yeni silahı Boran 8 saat boyunca vuruyor

67
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM