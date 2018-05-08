İsrail, Filistinli öldüren askeri serbest bıraktı

Batı Şeria'nın El Halil kentinde 2016'da bir İsrail askerine bıçakla saldırdıktan sonra vurulan Filistinli Abdülfetih el Şerif'i yaralı ve etkisiz halde yerde yatarken vurup öldüren İsrailli asker Elor Azaria, 9 ay hapis yattıktan sonra serbest kaldı.

KATİL ASKER SERBEST

Azaria kasıtsız adam öldürme suçundan 18 ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Ancak İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot askerin cezasını önce 4 ay kısaltmış ardından da mart ayında 5 ay daha kısaltarak 9 aya düşürmüştü.

Azaria'nın serbest bırakılması sonrası askeri 'kahraman' olarak gören bir grup askerin Tel Aviv'deki evini ziyaret etti.

AHED'E HAPİS

Öte yandan sadece İsrail askerlerine direniş gösterdiği için 8 aylık hapis cezası istenen Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi suçsuz halde halen tutuklu bulunuyor. Tamimi'nin ertelenen mahkemeleri ile tutukluluk süresi uzatılmak istenirken, İsrailli siyasiler Tamimi'ye hakkında nefret dolu söylemler yöneltiliyor.

KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Azaria'nın erkek kardeşinin düğününe katılması için planlanandan 2 gün önce tahliye edildiği de açıklandı.

​Aşırı sağcı Yahudi Evi partisinin lideri ve Eğitim Bakanı Naftali Bennet de Twitter'dan yaptığı açıklamada Azaria'nın ailesi ile çektirdiği fotoğrafı paylaşarak 'Senin evde olman güzel' ifadelerini kullandı. Evin dışına 'Hoşgeldin kahraman Elor' yazılırken, ziyaretçiler arasında Tel Aviv Belediye Başkanı da vardı.

​Daha önce Azaria'nın devlet başkanı tarafından affedilmesi gerektiğini savunan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da gazetecilere yaptığı açıklamada 'vakanın sonlanması nedeniyle mutlu olduğunu' söyledi.