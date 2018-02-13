İsrail Filistinlilere ait araziye el koydu

İsrail'in Batı Şeria'daki Kalkilya kentindeki Zanun beldesinde Filistinlilere ait 52 dönümlük araziye el koyduğu bildirildi. Zanun beldesinde Yahudi yerleşim yeri dosyasından sorumlu Hasan Şabita, İsrail askerlerinin Zanun'da el konulan 52 dönüm araziye ilişkin tebligatları çiftçilere teslim ettiğini söyledi.

TOPRAKLARA EL KONDU

"El konulan araziler belde sakinlerine ait. İnsanlar bu tarım arazilerinden geçimlerini sağlıyor ve buraların sürekli bakımını yapıyor." diyen Şabita, Alfei Menashe Yahudi yerleşim yerinin genişletilme projesi için Filistinlilerin topraklarına el konulduğunu ifade etti.

GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK

Yerleşim yeri dosyası sorumlusu Şabita, bölge sakinlerinin yasal haklarını aramak için gerekli adımları atmaya hazırlandığını ve bu toprakların dedelerinden miras kaldığını, kendilerine ait olduğunu gösteren belgelerin ellerinde bulunduğunu belirtti.

Batı Şeria'da Yahudi yerleşim yerlerine yakın olan Filistinlilere ait arazilere sık sık İsrail yönetimi tarafından el konuluyor veya çiftçilerin arazilerine ulaşıp bu yerleri işlemesi engelleniyor.