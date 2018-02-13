taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.587
USD
3,7977
EURO
4,6920
ALTIN
162,27
PETR
62,4600

İsrail Filistinlilere ait araziye el koydu

İsrail Filistinlilere ait 52 dönümlük tarım arazisine el koydu.

AA | 13.02.2018 - 15:09..
  1. Haberler
  2. Projeler

f

İsrail'in Batı Şeria'daki Kalkilya kentindeki Zanun beldesinde Filistinlilere ait 52 dönümlük araziye el koyduğu bildirildi. Zanun beldesinde Yahudi yerleşim yeri dosyasından sorumlu Hasan Şabita, İsrail askerlerinin Zanun'da el konulan 52 dönüm araziye ilişkin tebligatları çiftçilere teslim ettiğini söyledi.

TOPRAKLARA EL KONDU

"El konulan araziler belde sakinlerine ait. İnsanlar bu tarım arazilerinden geçimlerini sağlıyor ve buraların sürekli bakımını yapıyor." diyen Şabita, Alfei Menashe Yahudi yerleşim yerinin genişletilme projesi için Filistinlilerin topraklarına el konulduğunu ifade etti.

GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK

Yerleşim yeri dosyası sorumlusu Şabita, bölge sakinlerinin yasal haklarını aramak için gerekli adımları atmaya hazırlandığını ve bu toprakların dedelerinden miras kaldığını, kendilerine ait olduğunu gösteren belgelerin ellerinde bulunduğunu belirtti.

Batı Şeria'da Yahudi yerleşim yerlerine yakın olan Filistinlilere ait arazilere sık sık İsrail yönetimi tarafından el konuluyor veya çiftçilerin arazilerine ulaşıp bu yerleri işlemesi engelleniyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Bakanlık Fikirtepe'de müteahhitliğe başlıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Fikirtepe'de vatandaşların mağduriyetini engellemeye çalıştıklarını belirtti.
AKM’ye ilk kazma vuruldu
Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nin yıkımı başladı. Yerine inşa edilecek 2 bin 500 kişilik opera binasının 2019’un ilk çeyreğinde bitirilmesi planlanıyor.
Çamlıca TV Kulesi çalışmaları devam ediyor
İstanbul'u görüntü kirliliğinden kurtaracak proje, yayıncılık kalitesini de artıracak.
Çamlıca TV Kulesi çalışmaları devam ediyor
İstanbul'u görüntü kirliliğinden kurtaracak proje, yayıncılık kalitesini de artıracak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kadir İnanır yoğun bakımda Afrin'i sordu

Kadir İnanır yoğun bakımda Afrin'i sordu

410
Şehide haciz olayında davacı konuştu

Şehide haciz olayında davacı konuştu

255
Afrin'deki terör hedefleri vuruluyor

Afrin'deki terör hedefleri vuruluyor

72
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında

119
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı: 1439

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı: 1439

219
SAT ve SAS komandoları Afrin'de

SAT ve SAS komandoları Afrin'de

233
Zeytin Dalı bitene kadar gelirini Mehmetçik'e bağışladı

Zeytin Dalı bitene kadar gelirini Mehmetçik'e bağışladı

160
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM