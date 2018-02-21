İsrail Filistinlilere ait bir ev ve dükkanı yıktı

Muhabirlere konuşan Şuafat'taki evin sahibi Salih Ebu Hudayr, eşi ve üç çocuğu ile yaşadığı evi yıkıldığı için babasının yanına taşınmak zorunda olduğunu söyledi.

RUHSATSIZ OLDUĞU İÇİN YIKMA TEHDİDİ YAPILIYOR

Ebu Hudayr, İsrail güçlerinin Filistinlileri Kudüs'ten sürmeyi amaçladığını belirterek, belediyenin ev yıkımlarını da bu amaca hizmet etmek için kullandığını kaydetti.

İsrail makamları, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

ŞEHİRDEKİ SAYILARI AZALTIYOR

İsrail'e bağlı belediyenin kendilerine ruhsat vermekten kaçındığını ve söz konusu uygulamanın hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını ifade eden Filistinliler ise bunun, "İsrail'in yıldırma ve kenti Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

Yerel ve uluslararası insan hakları örgütleri de İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere ev yapma izni vermeyerek şehirdeki sayılarını azaltmaya çalıştığını ifade ediyor.