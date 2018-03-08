taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.842
USD
3,8057
EURO
4,7253
ALTIN
162,54
PETR
64,4200

İsrail, Filistinlilerin naaşlarını alıkoyacak

Filistinlilerin naaşlarının teslimine ilişkin kısıtlamalar getiren tasarı, Knesset'te ikinci ve üçüncü oylamalardan da geçerek yasalaştı.

AA | 08.03.2018 - 09:14..
  1. Haberler
  2. Dünya

fs

İsrail hedeflerine yönelik operasyon düzenledikleri iddiasıyla şehit edilen Filistinlilerin naaşlarının teslimine ilişkin kısıtlamalar getiren tasarının, İsrail Parlamentosu Knesset'te, ikinci ve üçüncü oylamalardan da geçerek yasalaştığı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Kanal 10 televizyonunun haberine göre, tasarı iki oylamadan geçerek yasalaştı. Haberde, tasarıya evet ya da hayır oyu veren milletvekillerinin sayısıyla ilgili bilgi verilmedi. Knesset'ten de konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Söz konusu yasa, Filistinlilerin naaşlarının, "cenaze merasiminin bir provokasyona ya da terörün desteklenmesi sahnesine" dönmeyeceğinden emin olunduğu durumlarda teslim edilmesini öngörüyor.

EMİR VERME YETKİSİ TANIYOR

Yasa ayrıca, İsrail polisine, "cenazeye katılanların sayı ve kimlikleri, cenazenin güzergahı ile kullanımı yasak olan eşyaların belirlenmesi, belirli bir kişinin katılımının engellenmesi ile istisnai durumlarda da naaşların defnedileceği mekanın belirlenmesi" gibi şartlar yerine getirilinceye kadar naaşların teslimini engellemek için idari emir verme yetkisi tanıyor.

İsrail yasalarına göre, tasarıların yasalaşarak yürürlüğe girmesi için parlamentoda üç kez oylamaya sunulması gerekiyor. Şehit Cenazelerini Geri Alma Milli Komisyonunun verilerine göre, İsrail'in elinde 253 Filistinli şehidin cenazeleri bulunuyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Çin'den ABD'ye ticari tehdit
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Kuzey Kore ile ABD’ye bir an önce görüşme çağrısı yaparken, Çin ile ABD arasında "ticaret savaşı" çıkması durumunda gereken cevabı vereceklerini söyledi.
Veliaht Selman Sisi'ye namaz kıldırdı
Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'ın Mısır ziyareti sırasında çektirdiği ilginç bir fotoğrafı ortaya çıktı. Selman'In, tadilata giren El ezher camisinde Sisi'ye namaz kıldırdığı ortaya çıktı.
Kore Yarımadası'nda olimpiyat barışı sürüyor
Kış olimpiyatlarıyla başlayan barış ortamı, Kore liderleri arasında nisan ayı sonunda yapılacağı açıklanan zirveyle yeni bir diplomatik sürece kapı açıyor.
Endonezya'da deprem
merkez üssü Maluku eyaletinin Seram bölgesinin 85 kilometre kuzeydoğusunda olan 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiltere'de Juventus turladı

İngiltere'de Juventus turladı

8
NATO 45 bin askerler Rusya sınırında tatbikat yapacak

NATO 45 bin askerler Rusya sınırında tatbikat yapacak

44
A&G'nin Cumhur İttifakı araştırması

A&G'nin Cumhur İttifakı araştırması

63
Şehit annesine hakaret eden şoföre şartlı tahliye

Şehit annesine hakaret eden şoföre şartlı tahliye

104
HDP TBMM'de teröristleri korudu

HDP TBMM'de teröristleri korudu

107
Putin: Türkiye'yle ilişkileri geliştirmekle ilgileniyoruz

Putin: Türkiye'yle ilişkileri geliştirmekle ilgileniyoruz

38
Afrin'de Öcalan fotoğrafıyla drift şov

Afrin'de Öcalan fotoğrafıyla drift şov

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM