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İsrail gazetesinde yayınlanan 24 Haziran analizi

Haaretz Gazetesi, muhalefetin tüm çabalarına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanacağının garanti olduğunu yazdı.

Haber Merkezi | 23.04.2018 - 07:40..
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İsrail gazetesinde yayınlanan 24 Haziran analizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeden sonra seçimlerin 24 Haziran'a alındığını duyurmasından sonra dünya ülkeleri gözlerini Türkiye'ye çevirdi.

Avrupa'da yayın yapan birçok gazete, Türkiye'de yapılacak seçimlerin nabzını tutmaya başladı.

Seçimlerle ilgili son analiz ise, İsrail'de yayın yapan Haaretz Gazetesi'nde Simon A. Waldman imzasıyla yayınlandı.

"ERDOĞAN AKILLI SİYASETÇİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "akıllı bir siyasetçi" olarak nitelendiren Waldman, erken seçim hamlesi karşısında muhalefetin çaresiz olduğunu yazdı.

"KAZANACAKTI ŞİMDİ ZAFER GARANTİ"

İsrailli yazar, "Planlanan takvimden 17 ay önce, 24 Haziran’da erken Parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağını açıklamak akıllıca bir hamleydi. Erdoğan ve onun iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi  her zaman kazanacaktı ancak şimdi zafer neredeyse garanti." ifadelerini kullandı.

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