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İsrail Gazze sınırında 100 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin Gazze sınırında Kudüs'e destek gösterisi düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 100 kişinin yaralandıı açıklandı

Haber Merkezi | 08.06.2018 - 17:03..
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İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmü devam ediyor. Gazze sınırında Kudüs için gösteriler düzenleyen Fliistinlilierin üzerlerine İsrail askerleri saldırdı. İsrail askerlerinin gaz bombalı, plastik mermili müdahaleleriyle adeta dehşet saçtı.

İsrail Gazze sınırında 100 Filistinliyi yaraladı

100 YARALI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada sınırdaki gösterilerde aralarında gazdan etkilenenlerin de olduğu 100 kişinin yaralandığını belirtti.

İsrail Gazze sınırında 100 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin saldırılarında yaralanan Filistinlilere müdahale edilmesine de izin verilmedi. Gazdan etkilenen ve yaralanan Müslümanları hastanelere taşıyan ambulanslara gazlı saldırılar düzenlendi. İsrail askerleri göstericilerin üzerlerine gaz kapsülleri yağdırdı.

İsrail Gazze sınırında 100 Filistinliyi yaraladı

BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞNDE İSRAİL TERÖRÜ

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail Gazze sınırında 100 Filistinliyi yaraladı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 30 Mart'ta başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde 13'ü çocuk, 2'si sağlık görevlisi ve 2'si gazeteci olmak üzere 120'den fazla Filistinlinin İsrail askerleri tarafından şehit edildiğini, 7 bin 451'i gerçek mermiyle olmak üzere, 13 bin 672 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail Gazze sınırında 100 Filistinliyi yaraladı

İsrail Gazze sınırında 100 Filistinliyi yaraladı

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