İsrail Gazze'de sivil aracı vurdu

Helyum gazıyla şişirilen balonların İsrail topraklarına gönderilmesi üzerine hava harekatı düzenlendi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yapılan saldırıda bir sivil aracın vurulduğunu açıkladı.
HAVA SALDIRISI İLE SİVİL ARAÇ VURULDU
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, askeri bir uçağın, Gazze'de "yanan uçurtma hücresi" sorumlularından birinin aracını hedef aldığını belirtti.
Açıklamada, "Gazze'den yanan uçurtma ile helyum gazıyla şişirilmiş balonların İsrail topraklarına gönderilmeye devam edilmesi sonucu hava saldırısının düzenlendiği" ifade edildi.