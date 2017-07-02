İsrail Golan Tepeleri'nde Suriye'ye ait savaş topunu vurd

İsrail'de yayımlanan Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesinde, ismi açıklanmayan askeri bir yetkiliye dayandırılan haberde, İsrail ordusunun, Suriye'den atılan 2 havan mermisine karşılık olarak Suriye rejiminin Golan Tepeleri'ndeki savaş topunu hedef aldığı ve imha ettiği kaydedildi.

SURİYE REJİMİNİ UYARMIŞTI

Konuya ilişkin Suriye makamlarından ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, dün Suriye'den atıldığı öne sürülen havan mermilerinin, işgal altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyine düşmesinin ardından Suriye rejimine uyarıda bulunmuştu.

Ordu Sözcüsü Ronen Manelas, yaptığı yazılı açıklamada, "Sınıra yönelik ihlallerden Suriye rejimini sorumlu tutan İsrail, buna uygun karşılığı verecektir. İsrail, Suriye'deki iç savaşa müdahil olmama siyaseti izliyor fakat egemenliğimizin hiç bir şekilde ihlal edilmesine razı olmayacağız." ifadesini kullanmıştı.

SON BİR HAFTADA 4 SALDIRI

İsrail ordusu son bir haftada Suriye'den atıldığı ileri sürülen top mermisi veya roketlere karşılık bu ülkeye 4 kez saldırı düzenledi.