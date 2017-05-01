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İsrail hapishanelerinde Filistinliler açlık grevinde

Açlık grevindeki 20 Filistinli tutuklu, bitkinlik ve halsizlik nedeniyle hastaneye sevk edildi.

01.05.2017 - 22:23
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Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Komitesi Başkanı İsa Karaki, tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi için 15 gündür açlık grevi yapan tutukluların sadece su ile beslendiklerine işaret ederek, bu durumda tutukluların sağlık durumlarının kötüleşmesinin doğal olduğunu söyledi.

Açlık grevindeki bir tutuklunun yaşadığı baş dönmesi, mide ve eklemlerde şiddetli ağrı, hızlı kilo kaybı gibi durumların sağlığını olumsuz etkileyeceğini belirten Karaki, "İsrail hapishanelerinde 15 gündür açlık grevindeki 20 Filistinli tutuklu, bitkinlik ve halsizlik nedeniyle hastaneye sevk edildi." dedi.

İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 2 bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek, tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.

Aralarında Filistin Esirler Cemiyetinin de bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

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