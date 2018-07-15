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İsrail ile Hamas arasında ateşkes

Hamas ve İsrail arasında, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının durdurulması konusunda anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

İHA | 15.07.2018 - 00:43..
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İslami Direniş Hareketi Hamas, israil’in Gazze kent merkezine düzenlediği şiddetli saldırılardan sonra, Mısır ve Birleşmiş Milletler’in (BM) çabaları sonucu, İsrail ile saldırıların durdurulması konusunda anlaştığını duyurdu.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım basına yaptığı açıklamada “Başta Mısır’ın çabaları olmak üzere, yapılan çalışmalar sonucu, bölgede tırmanan gerginliğin bitirilmesi kararı alındı” ifadelerini kullandı.

İsrail tarafından saldırılardan vazgeçildiği, bu durumun Hamas’ın faaliyetlerine bağlı olarak kalıcılığını koruyacağını belirttiği aktarıldı.

İsrail’in Gazze kent merkezine düzenlediği hava saldırısının 2014 senesinden bu yana gerçekleştirilen en büyük saldırı olduğu ifade edildi. Gerçekleştirilen saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetmiş 14 kişi de yaralanmıştı.

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