İsrail ile İran arasında terörist gerginliği

Netanyahu Hasan Ruhani'nin açıklamalarına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Tepkisi oldukça sert ifadeler içeren Netanyahu Ruhani'nin terör iddialarını yalanladı.

"MANTIKSIZLIKTA SINIR YOK"

İsrail Başbakanı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mantıksızlıkta sınır yok. Tüm bölgeye terör ahtapotu kollarını yollayan İran'ın terörist rejimi, İsrail'i terörizmle suçluyor. Ruhani'nin, 'Feylak el-Kudüs'ün (İran Devrim Muhafızları'na bağlı özel güç) Suriye'deki terör ve sabotaj faaliyetlerinden haberi yoksa biz ona haber verelim" ifadelerini kullandı.

RUHANİ'DEN TERÖR TEPKİSİ