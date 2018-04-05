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İsrail ile İran arasında terörist gerginliği

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Türkiye-Rusya-İran Zirvesi'nin ardından yaptığı, İsrail'i Suriye'de terörü desteklemekle suçlamalarına tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 05.04.2018 - 09:51..
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Netanyahu Hasan Ruhani'nin açıklamalarına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Tepkisi oldukça sert ifadeler içeren Netanyahu Ruhani'nin terör iddialarını yalanladı.

İsrail ile İran arasında terörist gerginliği

"MANTIKSIZLIKTA SINIR YOK"

İsrail Başbakanı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mantıksızlıkta sınır yok. Tüm bölgeye terör ahtapotu kollarını yollayan İran'ın terörist rejimi, İsrail'i terörizmle suçluyor. Ruhani'nin, 'Feylak el-Kudüs'ün (İran Devrim Muhafızları'na bağlı özel güç) Suriye'deki terör ve sabotaj faaliyetlerinden haberi yoksa biz ona haber verelim" ifadelerini kullandı.

İsrail ile İran arasında terörist gerginliği

RUHANİ'DEN TERÖR TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün düzenlenen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde bir araya gelmişti.

Ruhani zirve kapsamında yaptığı açıklamada, bölgenin son senelerde büyük ve çok önemli bir sorun olan terörizmle karşılaştığına dikkati çekmiş, bu teröristlerin bazı ülkeler tarafından eğitildiğini, finansal kaynak sağlandığını ve modern silahların temin edildiğini kaydetmişti.

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