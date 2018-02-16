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İsrail kendi topraklarına ağaç diken Filistinlilere saldı

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Nablus bölgesinde zeytin ağacı diken Filistinlilere saldırdı.

AA | 16.02.2018 - 06:58..
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İsrail ordusu, kendi topraklarına zeytin ağacı diken Filistinlilere gerçek mermiyle saldırdı. Batı Şeria'nın Nablus kentindeki bir araziye zeytin ağacı dikmek isteyen Filistinlilere müdahalesinde yaralananlar olduğu belirtildi.

İsrail kendi topraklarına ağaç diken Filistinlilere saldı

YAHURDİLER EL KOYMADAN ZEYTİN AĞACI DİKMEK İSTEDİLER

Nablus'un güneyindeki Beyta beldesinde Yahudi yerleşim birimlerini genişletmek amacıyla el konulma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan bir araziye zeytin ağacı dikmek isteyen Filistinliler, İsrail askerlerinin müdahalesi ile karşılaştı.

Göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerin kullanıldığı İsrail müdahalesinde, bazı Filistinliler yaralanırken bazıları da atılan gazdan etkilendi.

İsrail kendi topraklarına ağaç diken Filistinlilere saldı

BİR KİŞİ GERÇEK MERMİYLE VURULDU

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, gerçek mermiyle yaralanan bir Filistinlinin tedavi için hastaneye nakledildiği kaydedildi.

Beyta Belediyesi Başkanı Fuad Meali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin beldedeki Filistinli ailelere ait 5 dönüm arazi üzerine prefabrik evler yerleştirdiğini söyledi.

Meali, "İşgalciler, yüzlerce dönüm arazi anlamına gelen Ebu Sabih Tepesi'ni ele geçirmeye çalışıyor. Bu nedenle söz konusu bölgede ağaç dikilmesi çağrısında bulunduk." dedi.

İsrail kendi topraklarına ağaç diken Filistinlilere saldı

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