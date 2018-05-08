İsrail, Kudüs'te meydanın ismini Trump yaptı

İsrail ile ABD arasındaki flörtleşme devam ediyor. ABD'nin hukuksuz bir şekilde İsrail'in başkenti olarak ilan ettiği Kudüs'te, büyükelçiliğin inşa edileceği yerin hemen karşısında bulunan meydana Donald Trump ismi verildi.

DONALD TRUMP MEYDANI

Kudüs Belediye Başkanı Nir Barkat, Arnona semtindeki meydana Trump adının verildiğini Facebook sayfasından duyurdu. İsrail medyası, tüm dünyayı karşısına alıp büyükelçiliğin taşınma kararını alan ABD lideri Trump'ın böylece onurlandırılacağını bildirirken, meydanın isminin değiştirilmesinin arından bölgedeki tabelalar da yerini Donald Trump Meydanı yazanlara bıraktı.

Dün de Kudüs'ün güneyinde büyükelçiliği gösteren yön tabelaları üç dilde asılmıştı. Filistinliler ve tüm dünyanın büyük tepkisini çeken büyükelçiliğin, 14 Mayıs'ta açılması planlanıyor.