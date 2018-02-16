İsrail Mescid-i Aksa'nın girişine gözetleme kulesi inşa etti

Üç platformdan oluşacak olan gözetleme kulesinde iki oda bulunacağı, etrafına zırhlı cam konulacağı kaydedildi. Mescid-i Aksa’ya girenlerin kimlik kontrollerinin bu kuleden yapılacağı belirtildi.

GÖZETLEME KULESİ UYGULAMADA

İsrail işgal kuvvetleri geçen yılın sonlarına doğru bir açıklama yaparak, Mescid-i Aksa’nın etrafının aydınlatılacağı ve 40 gözetleme kamerasının monte edileceğini bildirmişti.

Mescid-i Aksa’nın giriş kapılarına kontrol noktalarının konulmasının giriş trafiğini engellemesi sebebiyle gözetleme kulesi uygulamasına geçildi.

"ŞEHRİN TARİHİ YAPISINA ZARAR VERİYOR"

Filistinlilerin, dün akşam Kudüs’ün girişine gözetleme kulesinin yerleştirilmesini şaşkınlık ve öfke ile karşıladığı belirtildi. Filistinler bu uygulamayla şehrin tarihi yapısına zarar verildiğini, şehrin Arap ve İslam karakterini değiştirdiğini söyledi. İsrail’in güvenlik güçlerinin bıçaklanmaya karşı bir tedbir olarak bu yola başvurduğu iddia edildi.