taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.966
USD
4,5702
EURO
5,3744
ALTIN
189,46
PETR
79,5700

F-35'ler ilk kez saldırı için kullanıldı

İsrail ordusu, ABD üretimi hayalet savaş uçağı F-35'lerle saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

Haber Merkezi | 22.05.2018 - 10:12..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

İsrail ordusu, bu sabah yaptığı açıklamayla ABD üretimi F-35 savaş uçaklarıyla saldırılar düzenleyen ilk ülke olduğunu açıkladı. Söz konusu jetler, hayalet uçak olarak biliniyor.

İKİ HEDEFİ VURDULAR

İsrail ordusu, resmi açıklamasında tüm Orta Doğu üstünde uçan F-35'lerle iki hedefin vurulduğunu belirtti.

F-35'ler ilk kez saldırı için kullanıldı

BÖLGEDE GERİLİM SÜRÜYOR

Öte yandan, ABD, Guatemala ve Paraguay'ın Kudüs'e büyükelçilik açmasıyla alev topuna dönen Orta Doğu'da bugün yine silah sesleri duyuldu.
İsrail, Gazze sınırını geçen Filistinliler olduğunu savunarak tankla saldırı düzenledi. İsrail ordusu, bir tankın Gazze'deki Hamas hedeflerine ateş açtığını duyurdu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Google depoladığı bilgileri etkilemek için kullanacak
İngiliz gazetesi The Times, Google'ın, gelecekte, elindeki verilerle insanları manipüle etmeyi planladığını iddia etti.
James Bond serisinin en iyi ve en kötü arabaları
Bir sinema efsanesi olarak bilinen James Bond filmi için kullanılan araçları sizler için derledik...
Instagram'da hikayelere yeni özellik geldi
Instagram kullanıcıları herhangi bir üçüncü taraf uygulamaya ihtiyaç duymadan beğendikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşabiliyor.
Okulda tasarladıkları İHA ile dünya ikincisi oldular
Eskişehir Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulda tasarımını yaptıkları İHA ile Uluslararası Robot Yarışması'nda dünya ikincisi oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

414
Erdoğan: Prensiplerimize uymayanları listeye koymadık

Erdoğan: Prensiplerimize uymayanları listeye koymadık

289
Hulusi Akar'ın açıklamaları Yunan medyasında

Hulusi Akar'ın açıklamaları Yunan medyasında

45
AK Parti aday listesinin hazırlandığı kriterler

AK Parti aday listesinin hazırlandığı kriterler

149
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun liderliği tartışılıyor

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun liderliği tartışılıyor

92
HDP'li Alican Önlü yeniden aday

HDP'li Alican Önlü yeniden aday

51
İran'dan ABD'ye: Kim oluyorsunuz

İran'dan ABD'ye: Kim oluyorsunuz

119
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM