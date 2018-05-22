F-35'ler ilk kez saldırı için kullanıldı

İsrail ordusu, bu sabah yaptığı açıklamayla ABD üretimi F-35 savaş uçaklarıyla saldırılar düzenleyen ilk ülke olduğunu açıkladı. Söz konusu jetler, hayalet uçak olarak biliniyor.

İKİ HEDEFİ VURDULAR

İsrail ordusu, resmi açıklamasında tüm Orta Doğu üstünde uçan F-35'lerle iki hedefin vurulduğunu belirtti.

BÖLGEDE GERİLİM SÜRÜYOR

Öte yandan, ABD, Guatemala ve Paraguay'ın Kudüs'e büyükelçilik açmasıyla alev topuna dönen Orta Doğu'da bugün yine silah sesleri duyuldu.

İsrail, Gazze sınırını geçen Filistinliler olduğunu savunarak tankla saldırı düzenledi. İsrail ordusu, bir tankın Gazze'deki Hamas hedeflerine ateş açtığını duyurdu.