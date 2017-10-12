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İsrail ordusu Filistin'de 36 dönüm arazisiye el koydu

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da 36 dönümlük tarım arazisine el koyduğu bildirildi.

12.10.2017 - 12:55
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İsrail yönetimi Filistinliler üzerinde uyuladığı sistematik asimilasyon ve işgal politikasını devam ettiriyor. Yeni yerleşim yerleri açmak için Filistin topraklarını adeta gasp eden israil ordusu Batı Şeria'daki Filistinlileri göçe zorluyor.

TARIM ARAZİLERİNE EL KOYULDU

AA muhabirine konuşan Ürdün Vadisi'ndeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Başkanı Mu'taz Bişara, el konulan tarım arazilerinin Filistinli çiftçilere ait olduğunu söyledi.

İsrail ordusu Filistin'de 36 dönüm arazisiye el koydu

Bişara, "İsrail ordusu, bugün Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki Badara bölgesinde yaşayan çiftçilere 36 dönümlük araziye el konulduğu yönündeki kararı bildirdi. Çiftçilerin elinde bu toprakların tapuları var ve onlarca yıldır buralarda zirai faaliyet yürütüyorlar. Bu el koyma kararının amacı Yahudi yerleşimcilerin lehine Filistinlileri buralardan sürmektir." ifadelerini kullandı.

AA muhabirinin temasa geçtiği İsrail ordu sözcülüğünden bir yetkili, "konuyla ilgili bilgisi olmadığını" söyledi.

İsrail ordusu Filistin'de 36 dönüm arazisiye el koydu

FİLİSTİNLİLER ADETA SÜRGÜNE YOLLANIYOR

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ürdün Vadisi'nde yaklaşık 10 bin Filistinli yaşıyor. Bu bölgedeki Filistinliler geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlıyor. İsrail ordusu, yasa dışı 21 Yahudi yerleşim biriminin bulunduğu Ürdün Vadisi'nin yüzde 80'ninden fazlasını kontrolü altında tutuyor.

İsrail ordusu Filistin'de 36 dönüm arazisiye el koydu

 

İşgal altında tuttuğu bu bölgeden ekonomik olarak yararlanan İsrail, buranın kendileri için güvenlik açısından da önemli olduğunu ve Filistin tarafıyla bir çözüm anlaşmasına varılsa bile buradaki askeri varlığını devam ettireceğini ifade ediyor. Filistinliler ise Batı Şeria'nın yüzde 30'una tekabül eden Ürdün Vadisi'ni kapsamayan bir Flistin Devleti'ni kabul etmeyeceklerini belirtiyor.

İŞGAL VE ABLUKA SÜRÜYOR

Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İnşa ettiği duvarla bu iki bölgeyi birbirinden ayıran İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor.

İsrail ordusu Filistin'de 36 dönüm arazisiye el koydu

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni de 2006'dan beri abluka altında tutuyor.

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