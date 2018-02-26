İsrail ordusu Filistinli balıkçılara saldırdı

İsrail ordusunun serbest hareket etme hakkına sahip olmalarına rağmen Filistinlilere yaptığı saldırıda yaralanan balıkçıların Askalan kentinde hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

FİLİSTİN SERBEST HAREKET EDEBİLME HAKKINA SAHİP

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

Gazze'deki Balıkçılar Sendikası verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.