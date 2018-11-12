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İsrail ordusundan Gazze sınırındaki birliklerine takviye

İsrail ordusu Gazze'de artan gerginlik nedeniyle Güney Komutanlığına ek asker gönderme kararı aldı.

AA | 12.11.2018 - 12:39..
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QWE

İsrail, dün akşam abluka altındaki Gazze Şeridi'ne giren İsrail askerleri ile Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları arasında çıkan çatışmanın ardından artan gerginlik nedeniyle bölgedeki askeri birliklerine takviye güç gönderme kararı aldı.

7 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot ve üst düzey komutanların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Güney Komutanlığına ek asker gönderilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan Gazze'de dün akşam 7 Filistinlinin şehit olması ve 1 İsrail askerinin öldürülmesiyle sonuçlanan saldırıya ilişkin İsrail ordusundan yeni bir açıklama geldi.

NETANYAHU'NUN İSRAİL'E DÖNÜŞÜ

Gazze'deki gerginlik nedeniyle 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümü etkinliğine katılmak için gittiği Fransa'nın başkenti Paris'teki temaslarını yarıda keserek ülkesine dönme kararı alan Başbakanı Binyamin Netanyahu İsrail'e ulaştı.

Netanyahu'nun ilerleyen saatlerde güvenlik danışmanlığını toplayarak dün akşam Gazze'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor.

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