İsrail parlamentosu Netanyahu'ya savaş izni verdi

Başbakan ve Savunma Bakanının hükümet onayı almadan bir savaşa karar vermesine veya askeri bir operasyon başlatmasına izin veren yasa 41 ’ret’ oyuna karşı 62 ’evet’ oyuyla kabul edildi.

"NÜKLEER ARŞİVİ ELE GEÇİRDİK" İDDİASI

İran'ın gizli nükleer silah faaliyetlerinde bulunduğuna ilişkin ellerinde yeni ve somut deliller olduğunu öne süren İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'ın nükleer arşivinin kopyalarını ele geçirdiklerini iddia etmişti.

TOPLUMDAN SAKLANDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

İran'da çok yüksek düzey gizliliği olan bir yerden Amad Projesi belgelerini ele geçirdiklerini söyleyen Netanyahu, İran'ın nükleer silah üretme ve deneme çalışmalarını uluslararası toplumdan sakladığını, ele geçirilen belgelerin bu çalışmaları somut olarak ortaya koyduğunu öne sürmüştü.