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İsrail polisi iki Türk'ü gözaltına aldı

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın Pamukçular Kapısı'nda yaşanan arbedede gözaltına aldığı iki Türk mahkemeye çıkarılacak.

AA | 22.12.2017 - 21:11..
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İsrail polisi iki Türk'ü gözaltına aldı

MANŞET FOTOĞRAFI TEMSİLİ..

Türk bayrağı baskılı tişört giyen ve fes takan, aralarında çocukların da bulunduğu bir grup Türk vatandaşının Mescid-i Aksa’ya çıkan Pamukçular Çarşısı'nda İsrail polisi tarafından Harem-i Şerif’e girmeleri engellendi.

MESCİD-İ AKSA'YA GİRMELERİ ENGELLENDİ

İsrail polisinin, Türk vatandaşlarını durdurarak Türk bayrağı baskılı tişörtleri çıkarmalarını aksi takdirde Mescid-i Aksa’ya giremeyeceklerini söylediği belirtildi.

İKİ TÜRK'Ü GÖZALTINA ALDILAR

Bunun üzerine tepki gösteren gruba, İsrail polisinin müdahale ettiği ve yaşanan arbedenin ardından iki Türk vatandaşının gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltına alınan Türklerin, Mescid-i Aksa’yı ziyaret etmek için Belçika’dan geldikleri ve çifte vatandaşlık sahibi oldukları öğrenildi.

MAHKEMEYE ÇIKARILACAKLAR

İsrail Adalet Bakanlığına bağlı Sivil Savunma Birimi tarafından Türk vatandaşlarına sağlanan Avukat Umeyr Ahmed Merrid, yaptığı açıklamada, cuma günü akşam namazından sonra yaşanan arbedede gözaltına alınan Abdullah Kızılırmak ile Mehmet Kargılı'nın, "İsrail polisini darbetmek ve polise mukavemetle", daha önce gözaltına alındığı öğrenilen Adem Koç'un da "kamu düzenini bozmak ve illegal gösteriye katılmakla" suçlandığını söyledi.

Merrid, 4 ay önce İsrail'de faaliyet gösteren bir şirkette çalışmak üzere İsrail'e gelen Türk vatandaşı Koç'un dün cuma namazından sonra Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehrin El-Vad Yolu'nda yaşanan olayların ardından İsrail polisince gözaltına alındığını aktardı.

 

İsrail polisi iki Türk'ü gözaltına aldı VİDEO

KİMLİKLERİ BELLİ

İsrail polisi şu ana kadar olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, gözaltına alınan Türklerin Abdullah Kızılırmak ile Mehmet Kargılı olduğu belirtildi.

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