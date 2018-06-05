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İsrail polisi Mescid-i Aksa'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da 12 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

AA | 05.06.2018 - 12:15..
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Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Kur'an-ı Kerim okuyan 12 Filistinliyi gözaltına aldığını belirtti.

"BİLİNMİYEN BİR YERE GÖTÜRÜLDÜLER"

Dibs, gözaltına alınan 12 Filistinlinin İsrail polisi tarafından bilinmeyen bir yere götürüldüğünü söyledi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te hemen her gün evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili ve 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 7 Filistinli bulunuyor.

FANATİK YAHUDİLERDEN MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN

Öte yandan fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenledi.

Sözcü Dibs, İsrail polisi eşliğinde 53 Yahudinin bugün Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdiğini dile getirdi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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