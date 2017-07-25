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İsrail polisi metal dedektörleri kaldırdı

İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurulan metal arama dedektörlerini kaldırma kararı aldı.

25.07.2017 - 01:50
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İsrail polisi metal dedektörleri kaldırdı

Eski Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Naci Bekirat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail polisinin arama dedektörlerini kaldırmaya başladığını ancak kameraları bıraktığını belirtti.

Bekirat, kameraların bırakılmasının taleplerini karşılamadığını bunu kabul etmeyeceklerini kaydetti.

İsrail polisi metal dedektörleri kaldırdı

Yerel basında çıkan haberlerde de İsrail güvenlik kabinesinin dedektörlerin kaldırılmasına karar verdiği ifade edildi.

DEDEKTÖRLERİN YERİNE GELİŞMİŞ TEKNOLOJİK VASITALAR

Haaretz gazetesine konuşan güvenlik kabinesi üyelerinden ismini açıklamayan bir yetkili, "bu dedektörlerin yerine gelişmiş teknolojik vasıtalar ikame edileceğini" belirtti ancak bunların ne olduğu hakkında detay vermedi.

İsrail polisi metal dedektörleri kaldırdı

100 MİLYON ŞEKEL BÜTÇE AYIRDILAR

Mescid-i Aksa'daki statükoyu korumaya niyetli olduklarının altını çizen yetkili, yeni teknolojik sistemin kurulması için hükümetin 100 milyon Şekel (yaklaşık 28 milyon dolar) ayırdığını bildirdi.

İsrail hükümetinden ve Mescid-i Aksa vakfı yetkilerinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İsrail polisi metal dedektörleri kaldırdı

Öte yandan Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu surlarla çevrili Eski Şehir bölgesine İsrail'e ait çok sayıda kamyonun girdiği gözlendi. Şehrin etrafında toplanan Filistinli gençlere ise İsrail polisi müdahale etti. Şehrin çevresinde Filistinli gençlerle polis arasında çatışma yaşanıyor.

İsrail polisi metal dedektörleri kaldırdı

İsrail polisi metal dedektörleri kaldırıyor VİDEO

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