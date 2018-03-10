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İsrail saldırdı Batı Şeria'da 34 kişi yaralandı

Batı Şeria ve Gazze'nin çeşitli bölgelerinde son 24 saat içerisinde düzenlenen gösterilerde 1 Filistinlinin öldüğü, 34'ünün de yaralandığı bildirildi.

AA | 10.03.2018 - 01:35..
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İsrail ordusunun Batı Şeria'da sivil vatandaşlara karşı şiddet kullanmaya devam ediyor. Nablus, Eriha, El-Halil, Gazze sınırı ve Ramallah kentlerinde yapılan saldırıda 1 sivil hayatını kaybederken, 34 kişi de yaralandı.

İsrail saldırdı Batı Şeria'da 34 kişi yaralandı

3 KENTTE 21 KİŞİ YARALANDI

Filistin Kızılay Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, Batı Şeria'nın Nablus, Eriha, Ramallah kentlerinde meydana gelen gösterilere İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si gerçek, 19'u plastik mermi sonucu 21 kişi yaralandı. Onlarca kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği ve hastanelerde tedavi altına alındığı ifade edildi.

EL-HALİL'DE BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ OLDU

Filistin Sağlık Bakanlığı da son 24 saat içinde El-Halil kentinde İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu Muhammed Zeyn Ca'beri (24) adlı bir gencin şehit olduğunu, 4 Filistinlinin ise yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise İsrail Gazze sınırında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu 9 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığı bildirildi.

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