İsrail Savunma Bakanı Liberman katliamı meşrulaştırıyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği müdahalelerde onlarca sivil yaşamını yitirdi, yüzlercesi ise yaralandı. İsrail askerlerinin bu sorumsuz tutumuna karşı Savunma Bakanı Avigdor Liberman savunma yapmak yerine Gazzelileri suçladı.

Liberman Gazzelilerin suçlu olduğunu, Gazze topraklarında tek bir masumun dahi bulunmadığını belirtti.

"GAZZE'DE MASUM YOK"

İsrail Radyosuna açıklamalarda bulunan Liberman Gazze'de yapılan katliamı meşrulaştırdı. Gazzelileri iki yüzlülükle suçlayan Liberman, Gazze halkının suçlu olduğunu, içlerinde tek bir masum sivilin dahi bulunmadığını belirtti.

Liberman, "Gazze'de masum insanların bulunmadığı anlaşılmalıdır. Herkes Hamas'la bağlantılı, hepsi Hamas tarafından ödeniyor, ve bize meydan okuyan ve sınırı kıran tüm eylemciler Hamas'ın bir parçasıdır." dedi.